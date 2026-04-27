Castro al voto | a Vizzi e Coluccia si aggiunge in corsa Valguarnera

A Castro, la corsa alle elezioni si amplia con l’ingresso di un terzo candidato, oltre ai due già noti. Nadia Vizzi, insegnante di chimica, e Luigi Coluccia, archeologo, erano considerati i principali sfidanti per il ruolo politico locale. Tuttavia, anche Angelo Valguarnera, già protagonista di una candidatura nel 2022, ha deciso di presentarsi, portando a tre il numero di candidati in lizza per la futura amministrazione comunale.

CASTRO – Doveva essere una sfida a due quella del dopo Fersini a Castro e, invece, sarà a tre, perché tra Nadia Vizzi, docente di chimica all’istituto “Lanoce” di Maglie, e l’archeologo Luigi Coluccia, arriva anche la candidatura di Angelo Valguarnera, che anche nel 2022 aveva presentato una.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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