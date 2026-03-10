Castro al voto dopo la fine anticipata dell’amministrazione | si va verso una sfida a due

A Castro si avvicinano le elezioni dopo la fine anticipata della seconda amministrazione guidata da Luigi Fersini. I cittadini sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio, mentre i movimenti politici preparano le loro proposte in vista del voto. La campagna elettorale è già in corso con incontri e iniziative pubbliche, segnando l’avvio ufficiale della fase di consultazioni.

Dopo le dimissioni di alcuni consiglieri che hanno decretato la conclusione della giunta Fersini e il commissariamento della città è già tempo di nuove elezioni: in campo i nuovi progetti Non erano mancate le polemiche tra i protagonisti per quello che il primo cittadino riteneva uno sfregio e un tradimento alla città e al mandato elettorale, ma ora è arrivato il tempo di guardare avanti. Per il momento, dunque, la sua candidatura da capolista pare in dubbio, ma mai dire mai. Il nome, che potrebbe rappresentare la sintesi tra l’esperienza di governo e un nuovo progetto, se Fersini davvero decidesse di non guidarlo, è quello di Alberto Antonio Capraro, già vicesindaco e assessore, ma anche questa, per ora, è un’ipotesi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

