Amministrative a Castro | il primo candidato ufficiale è Luigi Coluccia

A Castro è stato annunciato il primo candidato alle prossime elezioni comunali, si tratta dell’archeologo Luigi Coluccia. È stato scelto per rappresentare il gruppo “Castro Futuro Insieme”, composto dai tre consiglieri dell’ex maggioranza Fersini. La candidatura ufficiale è stata comunicata in vista delle elezioni amministrative che si terranno a breve.

CASTRO – C'è un primo nome ufficiale nella corsa alle prossime amministrative di Castro: è quello dell'archeologo Luigi Coluccia, chiamato a guidare il gruppo "Castro Futuro Insieme", la formazione costruita dai tre consiglieri dell'ex maggioranza Fersini che hanno decretato, con la propria.