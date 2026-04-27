Castiglione sequestrato gasolio infiammabile | rischio scoppio

Nella zona di Castiglione della Pescaia, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 4.500 litri di gasolio considerato non conforme. Il materiale, definito infiammabile, rappresenta un potenziale rischio di scoppio. L’intervento si è reso necessario per verificare la conformità delle sostanze e prevenire eventuali pericoli per la sicurezza pubblica. Le autorità hanno avviato le procedure di verifica e controllo sulla provenienza e sullo stato del carburante sequestrato.

?? Cosa sapere Guardia di Finanza sequestra 4.500 litri di gasolio non conforme a Castiglione della Pescaia. Basso punto di infiammabilità del carburante accusa rischio scoppio nei serbatoi del distributore. Oltre 4.500 litri di gasolio non conformi sono stati sequestrati dai finanzieri a Castiglione della Pescaia dopo che un controllo ha rivelato gravi rischi di esplosione in un distributore stradale. L'intervento della tenenza locale della Guardia di Finanza ha colpito un punto vendita di carbu .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castiglione, sequestrato gasolio infiammabile: rischio scoppio Notizie correlate «Gasolio carissimo, valutiamo di restare a terra», l'allarme dei pescatori di Lampedusa dopo lo scoppio della guerra in IranLa guerra in Medio Oriente potrebbe compromettere il lavoro dei pescatori di Lampedusa. Commercio illecito di gasolio agricolo, scatta il blitz: sequestrato compendio aziendale da 600mila euroSequestrato un compendio aziendale da oltre 600mila euro a un esponente della criminalità foggiana. Contenuti e approfondimenti Controlli della Finanza in un distributore: sequestrati oltre 4500 litri di gasolio facilmente infiammabileLa Guardia di Finanza di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, ha sequestrato gasolio in un distributore ... grossetonotizie.com Castiglione della Pescaia, sequestrati 4500 litri di gasolio non conformeIl carburante presentava un punto di infiammabilità inferiore ai limiti di legge, col rischio di scoppio e incendio: denunciato il gestore. gonews.it