Commercio illecito di gasolio agricolo scatta il blitz | sequestrato compendio aziendale da 600mila euro

La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato un'azienda del valore di oltre 600mila euro, legata al commercio illecito di gasolio agricolo, a causa delle attività illegali svolte da un esponente della criminalità locale. Durante l’operazione, i finanzieri hanno trovato numerose irregolarità nelle spedizioni di carburante, che venivano vendute senza documenti e con prezzi inferiori a quelli di mercato. La misura di prevenzione patrimoniale antimafia, decisa dal Tribunale, ha portato al sequestro di beni e attrezzature dell’azienda.

Sequestrato un compendio aziendale da oltre 600mila euro a un esponente della criminalità foggiana. È l'operazione messa a segno oggi, lunedì 16 febbraio, dagli uomini della guardia di finanza di Foggia, che hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale antimafia, disposta dal Tribunale.