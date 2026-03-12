Gasolio carissimo valutiamo di restare a terra l' allarme dei pescatori di Lampedusa dopo lo scoppio della guerra in Iran

I pescatori di Lampedusa hanno annunciato di voler rimanere a terra a causa dell'aumento dei prezzi del gasolio, che rende difficile proseguire le attività di pesca. La decisione nasce dall'incremento dei costi legato allo scoppio della guerra in Iran, che ha provocato una forte tensione tra il settore e le autorità locali. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra i pescatori dell'isola.

La guerra in Medio Oriente potrebbe compromettere il lavoro dei pescatori di Lampedusa. A causa dell'aumento del costo del gasolio sull'isola, la marineria è in stato di agitazione, al punto da chiedere una convocazione alla Regione Sicilia «per avere risposte immediate». L'allarme dei pescatori «I pescatori di Lampedusa, si sono riuniti per decidere se continuare ad andare a pescare o consegnare le licenze da pesca per l'impossibilità di guadagnare almeno i soldi per la spesa». Lo dice Totò Martello, presidente del consorzio pescatori di Lampedusa e consigliere comunale Pd in merito al costo del gasolio sull'isola.