Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio Borsellino

Questa mattina, nella sala consiliare di Spoltore, si è tenuto un incontro dedicato alla legalità. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il premio nazionale Paolo Borsellino. Una riunione che ha coinvolto cittadini, rappresentanti istituzionali e giovani, tutti uniti per riflettere sull’importanza di rispettare le leggi e combattere le mafie.

La sala consiliare del Comune di Spoltore ha accolto nella mattinata del 6 febbraio l'incontro sulla legalità in collaborazione con il premio nazionale Paolo Borsellino. In sala i rappresentanti delle istituzioni: oltre al sindaco di Spoltore Chiara Trulli, la sala ospita le fasce tricolore dei.

