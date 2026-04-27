Cassaforte del distributore lasciata aperta con le chiavi ladro coglie l’occasione e prende 6mila euro

Durante una notte di dicembre, un dipendente ha lasciato aperta la cassaforte del distributore con le chiavi all’interno, facilitando così un furto. Un uomo di 41 anni ha approfittato della situazione e si è impossessato di circa 6.000 euro. Le indagini hanno portato all’arresto dell’autore, che si trova ora davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.

Un colpo facile, quasi un invito a rubare, vista la disattenzione di un dipendente che ha trasformato una normale notte di dicembre in un episodio di cronaca e che ha portato un uomo di 41 anni davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Roma: ruba un’auto lasciata con le chiavi inserite, arrestato 58enneArrestato un 58enne per furto di una Fiat Panda a Roma: il colpo è stato sventato grazie alla geolocalizzazione. Giarratana, rapina al bancomat: ruspa per 60mila euro, cassaforte lasciata in campagna. Indagini in corso.La notte tra venerdì e sabato ha visto consumarsi un audace colpo in Sicilia, precisamente a Giarratana, un piccolo centro in provincia di Ragusa.