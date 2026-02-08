Giarratana rapina al bancomat | ruspa per 60mila euro cassaforte lasciata in campagna Indagini in corso

Una banda ha assaltato un bancomat a Giarratana, in provincia di Ragusa. I ladri hanno usato una ruspa per portare via circa 60 mila euro. Dopo aver prelevato il denaro, hanno lasciato la cassaforte in campagna, lontano dal paese. Le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire chi c’è dietro questa rapina. Nessuno si è fatto male, ma il colpo è stato deciso e ben pianificato.

La notte tra venerdì e sabato ha visto consumarsi un audace colpo in Sicilia, precisamente a Giarratana, un piccolo centro in provincia di Ragusa. Un bancomat, prelevato con l’uso di una ruspa, è stato ritrovato abbandonato nelle campagne circostanti, contenente ancora al suo interno una somma considerevole di denaro: 60.000 euro. L’episodio, che ha destato scalpore nell’area, solleva interrogativi sulle dinamiche del furto e sulle possibili ragioni per cui i malviventi abbiano rinunciato al bottino, lasciando la cassaforte integra e i mezzi utilizzati per la rapina nelle vicinanze. La vicenda non è isolata e si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree rurali e per la capacità della criminalità di adattarsi a nuove metodologie, spesso caratterizzate da un’escalation nella violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

#Giarratana- Sicilia || I carabinieri di Giarratana hanno recuperato la cassaforte di un bancomat, rubata con una ruspa e un camion rubati tra venerdì e sabato.

