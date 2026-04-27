Cassa integrazione è boom nel Lazio L' allarme della Cgil | Oltre quattro milioni di ore in tre mesi
Nel Lazio, nei primi tre mesi del 2026, sono state registrate oltre quattro milioni di ore di cassa integrazione, segnando un incremento del 40% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente. La Cgil ha segnalato questa crescita, evidenziando un aumento significativo delle giornate di cassa integrazione nel territorio in un arco temporale di tre mesi. I dati indicano un’impennata rispetto ai periodi precedenti, senza approfondimenti sulle cause specifiche.
Oltre quattro milioni di ore di cassa integrazione nel Lazio, solo nei primi tre mesi del 2026. Con un aumento del 40% rispetto all’ultimo trimestre del 2025. A lanciare l’allarme è la Cgil di Roma e Lazio, sulla base dell’analisi dei dati Inps.L’allarme: “Grave il settore manifatturiero”“A.🔗 Leggi su Romatoday.it
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