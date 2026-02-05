Lavoro | Cgil nel Lazio +57 per cento la cassa integrazione 37,6 milioni di ore nel 2025

Nel Lazio, nel 2025, sono state autorizzate 37,6 milioni di ore di Cassa Integrazione. Un aumento del 57% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata rapida e costante, con molte aziende che hanno ricorso alla Cig per far fronte alla crisi. I dati evidenziano una situazione difficile per i lavoratori della regione, che si trovano a dover affrontare incertezze e rischi di perdita del posto di lavoro.

Nel 2025, le ore di Cassa integrazione guadagni (Cig) autorizzate nella regione Lazio hanno raggiunto un totale di 37.610.778, segnando un incremento del 57,2 per cento rispetto al 2024, quando le ore autorizzate erano 23.930.761, e superando anche il 2023, in cui ammontavano a 34.470.610. Questi dati emergono da un'elaborazione condotta dall'osservatorio Inps sulla cassa integrazione, effettuata dalla Cgil di Roma e Lazio. Analisi del Terzo Trimestre 2025. Nel terzo trimestre del 2025, tra luglio e settembre, le ore autorizzate sono state 16.233.946, pari a circa il 43 per cento del totale annuale.

