Sei milioni di ore di cassa integrazione a Bari e in provincia nel 2025 La Cgil | Situazione allarmante

Nel 2025, a Bari e provincia, sono state concesse più di sei milioni di ore di cassa integrazione, a causa delle difficoltà delle aziende locali. La Cgil evidenzia che questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni precedenti e riflette le sfide che molte imprese affrontano nel mantenere i posti di lavoro. Tra le cause principali ci sono i rallentamenti nelle attività industriali e le restrizioni legate alla pandemia, che hanno colpito duramente l’economia regionale.

Lo affermano i dati dell'Osservatorio Cassa Integrazione Inps analizzati dal sindacato. Complessivamente, nella regione, le ore di cig sono state 50 milioni, il 30% in più rispetto al 2023 e meno rispetto 2024 In provincia di Bari, nel 2025, sono state autorizzate 6 milioni di ore di cassa integrazione. Lo affermano i dati dell'Osservatorio Cassa Integrazione Inps analizzati dalla Cgil Puglia. Complessivamente, nella regione, le ore di cig sono state 50 milioni, il 30% in più rispetto al 2023 e leggermente meno rispetto al monte totale del 2024. I numeri baresi vedono un calo rispetto al biennio scorso.