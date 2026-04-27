Un episodio di tentata rapina si è verificato nel parcheggio di un centro commerciale a Casoria. Un uomo ha cercato di rapinare una coppia che si trovava in un'area isolata, ma il suo tentativo è stato interrotto dalla reazione di uno dei due. In seguito, il malvivente ha sparato un colpo di pistola prima di fuggire dalla scena.

Paura nel parcheggio del centro commerciale “Casoria Park”, dove un tentativo di rapina si è concluso con un colpo di pistola esploso e la fuga del malvivente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo in sella a uno scooter e armato di pistola si sarebbe avvicinato a una coppia di 22enni che si trovava a bordo della propria auto, intenti a mangiare un panino. Il rapinatore, con il volto coperto da un casco integrale, avrebbe tentato di mettere a segno il colpo, ma il giovane alla guida avrebbe reagito. A quel punto, l’aggressore avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco, che ha colpito il parabrezza del veicolo, per poi darsi immediatamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, tenta la rapina a coppietta appartata: lui reagisce e il malvivente spara

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