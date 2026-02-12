Palermo rapina in gioielleria | gioielliere reagisce spara un colpo e insegue i rapinatori Indagini in corso

Un tentativo di rapina in una gioielleria di Palermo si conclude con un colpo di scena. Il gioielliere, appena si rende conto dei malintenzionati, reagisce sparando un colpo di pistola e inseguendo i ladri per strada. I rapinatori fuggono con la chiave della cassaforte, ma le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire come siano andate le cose. La scena si è svolta davanti agli occhi dei clienti e ora gli investigatori cercano di ricostruire l’accaduto.

Palermo, gioielliere sventa rapina e insegue i malintenzionati: un colpo di pistola e la fuga con la chiave della cassaforte. Ieri pomeriggio, nel cuore di Palermo, un gioielliere ha reagito con coraggio a un tentativo di rapina nella sua attività, la Grama trading in corso dei Mille. Lo scontro ha visto l’uso di un’arma da fuoco da parte dei rapinatori, che sono fuggiti con la sola chiave della cassaforte, lasciando il commerciante ferito e scosso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili. Una rapina improvvisa nel cuore di Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Attimi di paura in corso dei Mille, tentata rapina a una gioielleria: sparato un colpo di pistolaIl commerciante dopo che ha aperto la saracinesca è stato spinto dentro il negozio da tre persone ... msn.com

Gioielliere mette in fuga i rapinatori a Palermo, esploso anche un colpo di pistolaTentata rapina a Palermo con un colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori che per fortuna non ha ferito il gioielliere soccorso dai sanitari del 118 per i calci […] ... blogsicilia.it

