Casoria Reagisce alla rapina dello scooter e viene trascinato per metri | braccio fratturato

A Casoria, un uomo ha tentato di opporsi a una rapina di uno scooter e è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri, riportando la frattura di un braccio. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.