Casoria Reagisce alla rapina dello scooter e viene trascinato per metri | braccio fratturato
A Casoria, un uomo ha tentato di opporsi a una rapina di uno scooter e è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri, riportando la frattura di un braccio. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
Reagisce alla rapina dello scooter, e viene trascinato sull?asfalto tanto da subire la frattura ad un braccio. Scene di ordinaria criminalità nel parcheggio del supermercato Do.De.Ca,.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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