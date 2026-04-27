Casoli si schiera | il sindaco blocca il taglio alla sanità locale

Il sindaco di Casoli ha deciso di intervenire per bloccare il piano di tagli alla sanità locale. Ha richiesto un incontro immediato con i responsabili della Asl per discutere della situazione e trovare una soluzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, evidenziando la volontà di tutelare i servizi sanitari nel territorio. La richiesta di confronto arriva in un momento in cui si prospettano modifiche alla rete assistenziale.

? Cosa sapere Il sindaco di Casoli Massimo Tiberini chiede un incontro urgente alla direzione della Asl.. Il trasferimento di attrezzature rischia di indebolire la Casa di Comunità e la Centrale Operativa.. Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, ha inviato una richiesta formale di incontro urgente alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti per bloccare il possibile trasferimento di attrezzature sanitarie dal presidio territoriale locale verso altre strutture. La nota ufficiale, che punta a ottenere chiarimenti immediati sulla tipologia dei macchinari coinvolti, sulle motivazioni del movimento e sulla durata dello spostamento, nasce dai timori che tali manovre possano compromettere la capacità operativa del presidio e la qualità dell'assistenza per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casoli si schiera: il sindaco blocca il taglio alla sanità locale Notizie correlate Attrezzature sanitarie trasferite dal presidio di Casoli ad altre strutture, il sindaco chiede un incontro urgente alla AslIl sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, ha inviato una richiesta formale di incontro urgente alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti,... Il Pd candida Ermini a sindaco, Casa riformista si schiera contro. Si accende lo scontroA Figline e Incisa Valdarno (Firenze) le comunali vedranno in campo come candidato Pd David Ermini, già vicepresidente del Csm.