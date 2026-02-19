Trump furia contro Obama dopo le parole sugli alieni | Non doveva dirlo

Donald Trump critica duramente Barack Obama dopo le sue dichiarazioni sugli alieni, ritenendo che l’ex presidente non avrebbe dovuto parlarne pubblicamente. Trump ha affermato che le parole di Obama rischiano di mettere in pericolo informazioni riservate e ha chiesto maggiore discrezione. La vicenda ha acceso nuovamente le discussioni negli Stati Uniti, alimentando le tensioni tra i due politici. Le dichiarazioni di Obama sono state rilasciate durante un’intervista televisiva, dove ha fatto riferimento a incontri con presunti oggetti volanti non identificati.

Le dichiarazioni sugli alieni tornano al centro del dibattito politico negli Stati Uniti dopo le parole pronunciate da Donald Trump, che ha criticato apertamente l'ex presidente Barack Obama accusandolo di aver diffuso informazioni classificate. Il presidente è intervenuto rispondendo ad alcune domande a bordo dell'Air Force One, prendendo posizione sulle recenti affermazioni del suo predecessore relative alla possibile esistenza di forme di vita extraterrestri. Secondo Trump, quanto dichiarato da Obama rappresenterebbe un errore grave, soprattutto alla luce della delicatezza di temi che potrebbero rientrare nell'ambito della sicurezza nazionale. Dopo le parole sugli alieni Obama chiarisce: "Non ho visto alcuna prova, davvero". Le teorie del complotto sull'Area 51Barack Obama ha suscitato l'attenzione parlando di alieni, sostenendo che "sono reali", ma poi ha precisato di non avere alcuna prova concreta. Trump e il rimprovero a Obama: "Ha rivelato informazioni sugli alieni"Donald Trump ha criticato Barack Obama per aver svelato informazioni riservate sugli alieni, accusandolo di aver condiviso dettagli sensibili. Trump non si scusa per il post razzista sugli Obama: Avevo visto solo l'inizio