Ferrari chiude un 2025 eccezionale alza dividendo e vola in Borsa

Ferrari ha concluso il 2025 con risultati record. La casa di Maranello ha annunciato un aumento del dividendo, portandolo al 40% e a circa 3,58 euro per azione, rispetto ai 2,99 dello scorso anno. La società ha anche deciso di alzare il premio dipendenti, che quest’anno può arrivare fino a 14. Il titolo in Borsa ha reagito positivamente, salendo subito dopo la notizia.

Milano, 10 feb. (askanews) – Ferrari chiude un 2025 “eccezionale”, aumenta il payout del dividendo al 40% per un ammontare indicativo di 3,58 euro per azione (2,99 lo scorso anno) e alza il premio dipendenti fino a 14.900 euro (14.400 nel 2025). Attese positive anche per il 2026: sarà “un altro anno di crescita” grazie a un portafoglio ordini che si estende fino a fine 2027, e una “pietra miliare” del piano al 2030 con la presentazione di Luce, la prima elettrica di Ferrari a Roma il 25 maggio, il lancio di 4 modelli e il varo della barca a vela Hypersail prima della fine dell’anno. “Il 2025 è stato un anno eccezionale che sottolinea la forza del nostro modello di business.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ferrari chiude un 2025 eccezionale, aumenta il payout del dividendo al 40% per un ammontare indicativo di 3,58 euro per azione (2,99 lo scorso anno) e alza il premio dipendenti.

Ferrari chiude il 2025 con ricavi a 7.146 miliardi (+7%) e margini in crescita: cash flow industriale +50% e portafoglio ordini fino al 2027.

Il Cavallino Rampante chiude un 2025 da record con ricavi netti di 7.146 milioni di euro (+7%) e un utile netto di 1,6 miliardi. Questi risultati straordinari si riflettono direttamente sul benessere dei 5.000 dipendenti italiani.

