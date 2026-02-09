Pucci diventa un caso politico PD e Renzi contro Meloni

La nomina di Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 ha scatenato una vera bufera politica. Il caso ha diviso il mondo politico italiano, con il Partito Democratico e Matteo Renzi che criticano duramente la scelta, mentre il governo di Giorgia Meloni difende l’operato. La polemica si è subito trasformata in un fronte aperto tra chi vede nel comico un simbolo di superficialità e chi invece difende la libertà di scelta. La vicenda si trascina tra dichiarazioni e scontri pubblici, facendo parlare di sé ormai come di un vero e

Il caso di Andrea Pucci, comico inizialmente designato come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, è rapidamente degenerato in una questione politica nazionale, scatenando un acceso dibattito che ha visto coinvolti partiti, esponenti di governo e figure di spicco dell'opposizione. La vicenda, partita con una polemica sui social media per le passate esibizioni di Pucci considerate da molti offensive, ha assunto toni inediti con l'intervento diretto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato di una "deriva illiberale" da parte della sinistra, in seguito al passo indietro del comico.

