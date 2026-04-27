Caso San Barbato | la Cassazione libera l’imprenditore Liseno

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare l'ordinanza cautelare nei confronti di un imprenditore di Potenza, ritenendo che le misure restrittive non siano più applicabili. La decisione riguarda un procedimento in corso, ma senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni, l'attenzione si concentra sulla modifica della posizione dell'imprenditore nel procedimento legale. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti per eventuali sviluppi futuri.

?? Cosa sapere La Cassazione annulla l'ordinanza cautelare per l'imprenditore Antonio Liseno a Potenza. Il processo per riciclaggio legato al Resort San Barbato prosegue senza restrizioni personali. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Potenza, permettendo ad Antonio Liseno di tornare in libertà dopo l'arresto avvenuto nel luglio 2025. L'imprenditore di Lavello è coinvolto in un procedimento giudiziario per il presunto riciclaggio .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso San Barbato: la Cassazione libera l’imprenditore Liseno Notizie correlate Accadde oggi: 19 febbraio, la morte di San Barbato, l’apostolo del SannioIn questa giornata la Chiesa Cattolica ricorda e festeggia San Barbato di Castelvenere, l’apostolo del Sannio, vescovo di Benevento, morto il 19... Evasione fiscale per oltre 100 mila euro, la Cassazione conferma la condanna di un imprenditoreI giudici di merito avevano ritenuto che l’imputato non avesse fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare costi o perdite in grado di ridurre... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Crisi rifiuti e decoro urbano, San Ferdinando accusa la Barbato; San Ferdinando, cumuli di spazzatura per le strade. Scatta la diffida per la Barbato Holding; San Barbato, la Cassazione libera Liseno, scarcerato dopo 10 mesi; San Ferdinando | Crisi rifiuti: diffida del sindaco Gaetano alla Barbato Holding. Crisi rifiuti e decoro urbano, San Ferdinando accusa la BarbatoIl sindaco Gaetano ha inviato una diffida alla società, trasmessa anche a carabinieri e Prefettura, in cui segnala «condotte opache». Termine perentorio di 12 ore per la rimozione totale ... msn.com Impresa della Cestistica Etnea II: la formazione Open di Giorgio Licciardello ha ribaltato il pronostico andando a vincere a San Giovanni la Punta contro l'Audax, che ha vinto il Girone A del campionato Aics. Il 62-78 finale matura grazie a una prestazione off - facebook.com facebook