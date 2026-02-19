Il 19 febbraio si ricorda la morte di San Barbato, che portò il cristianesimo tra i Longobardi. La sua azione diretta portò alla conversione di molti guerrieri e alla costruzione di un tempio dedicato a Santa Maria in Voto, vicino al Noce delle streghe, che lui fece abbattere. Nella tradizione locale si narra che il santo abbia lasciato un segno indelebile nel territorio, proteggendo il paese di Castelvenere. Oggi la Chiesa celebra la sua figura come esempio di fede e coraggio.

In questa giornata la Chiesa Cattolica ricorda e festeggia San Barbato di Castelvenere, l’apostolo del Sannio, vescovo di Benevento, morto il 19 febbraio 683, uomo dall’incrollabile fede e dall’immenso desiderio di aiutare il prossimo. Sono poche le notizie certe: pare sia nato intorno al 602 nel piccolo borgo del beneventano. Le prime notizie certe della sua vita si hanno da quando diventò vescovo della città di Benevento, nel 664.Ebbe una certa importanza e incidenza da un punto di vista etico, culturale e religioso su tutta la comunità dell’Italia Meridionale che in quel periodo era sicuramente in una situazione critica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 19 febbraio, la morte di San Barbato, l’apostolo del Sannio

Accadde oggi: 19 gennaio, la morte di Bettino Craxi ad HammametIl 19 gennaio 2000 si spegneva Bettino Craxi, leader storico del Partito Socialista Italiano, in esilio ad Hammamet, in Tunisia.

Leggi anche: Oggi 27 dicembre è la festa di San Giovanni: l’apostolo prediletto da Gesù

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.