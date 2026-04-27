Nell’ambito dell’inchiesta per frode sportiva sul caso Rocchi, è stato chiarito che né l’Inter né i suoi dirigenti sono indagati. La società ha confermato di aver sempre agito con correttezza, secondo quanto dichiarato da un rappresentante ufficiale. La questione riguarda esclusivamente altre parti coinvolte nel procedimento, e al momento nessun dirigente dell’Inter risulta coinvolto nelle indagini.

“L’Inter e i suoi dirigenti non sono indagati” nell’ambito dell’inchiesta per frode sportiva sul caso Rocchi. Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano, come riporta Sportmediaset. Le persone iscritte nel fascicolo d’indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque, nessuna di questo campionato. L’inchiesta è iniziata oltre un anno fa. Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi, siamo tranquilli”. Prima di Inter-Torino il presidente nerazzurro Beppe Marotta aveva già provato a chiudere la questione ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter non ha arbitri graditi o arbitri non graditi: l’Inter ha sempre operato con la massima correttezza e sempre lo farà, per questo siamo tranquilli relativamente a quanto sinora appreso solo a mezzo stampa”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, “L’Inter e i suoi dirigenti non sono indagati”. Marotta: “Abbiamo sempre operato con correttezza”

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