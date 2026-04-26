Caso Rocchi Marotta | Non abbiamo arbitri graditi o non graditi Sempre agito nella massima correttezza

Da pianetamilan.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Torino e Inter, il presidente nerazzurro ha commentato il caso Rocchi, affermando che non ci sono arbitri preferiti né ostili e che tutte le decisioni sono state prese con la massima correttezza. Ha sottolineato di aver sempre agito in modo trasparente e senza influenze esterne, senza fare riferimenti specifici a eventuali comportamenti o decisioni arbitrali precedenti. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla correttezza delle azioni intraprese.

Tra i capi d'imputazione mossi dalla Procura di Milano contro l'ormai ex designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi (leggi qui) c'è l'ipotesi che l'ex arbitro abbia favorito l'Inter evitando che il 'poco gradito' Daniele Doveri arbitrasse i nerazzurri nella fase finale della scorsa stagione. La prima presa di posizione ufficiale del club nerazzurro in merito alla questione è arrivata dal Presidente Giuseppe Marotta che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel prepartita di Torino-Inter. Queste, dunque, sono le dichiarazioni del numero 1 dell'Inter che si è detto sicuro e tranquillo per aver sempre agito in modo corretto: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Caso Rocchi, Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sempre agito nella massima correttezza”

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