Prima della partita tra Torino e Inter, il presidente nerazzurro ha commentato il caso Rocchi, affermando che non ci sono arbitri preferiti né ostili e che tutte le decisioni sono state prese con la massima correttezza. Ha sottolineato di aver sempre agito in modo trasparente e senza influenze esterne, senza fare riferimenti specifici a eventuali comportamenti o decisioni arbitrali precedenti. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla correttezza delle azioni intraprese.

Tra i capi d'imputazione mossi dalla Procura di Milano contro l'ormai ex designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi (leggi qui) c'è l'ipotesi che l'ex arbitro abbia favorito l'Inter evitando che il 'poco gradito' Daniele Doveri arbitrasse i nerazzurri nella fase finale della scorsa stagione. La prima presa di posizione ufficiale del club nerazzurro in merito alla questione è arrivata dal Presidente Giuseppe Marotta che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel prepartita di Torino-Inter. Queste, dunque, sono le dichiarazioni del numero 1 dell'Inter che si è detto sicuro e tranquillo per aver sempre agito in modo corretto: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso Rocchi, Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sempre agito nella massima correttezza”

Notizie correlate

Caso Rocchi, Marotta: “Siamo meravigliati da quanto è successo, non abbiamo arbitri graditi o non graditi”Prima del fischio d’inizio di Torino-Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Rocchi.

Leggi anche: Caso Rocchi, Beppe Marotta difende l'Inter: "Siamo estranei ai fatti, sempre agito con massima correttezza"

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Inchiesta arbitri, Bastoni ancora in ballo. Per Marotta e l'Inter fastidio e amarezza; La replica di Rocchi, per l'accusa ha favorito due volte l'Inter, è Calciopoli-bis? Esplode la rabbia dei tifosi.

Caso Rocchi: Marotta, Chinè e gli arbitri, il processo si sposta sul web, Inter innocente o colpevole?I tifosi sul web condannano i nerazzurri e il 'sistema di Marotta' per l'indagine in corso sul designatore Rocchi. Al centro delle accuse anche il Procuratore Chinè ... sport.virgilio.it

Caso Rocchi, Beppe Marotta difende l'Inter: Siamo estranei ai fatti, sempre agito con massima correttezzaBeppe Marotta rompe il silenzio sul caso Rocchi: difesa totale dell'Inter e riferimenti a Inter-Roma. Siamo estranei, agito con massima correttezza ... virgilio.it

Inter, Chivu sul caso Rocchi: "Sono pagato per altro. Var Mi mancavano gli occhiali, non parlo di questo" - facebook.com facebook

#Inter, #Chivu sul caso #Rocchi: "Sono pagato per altro. Var Mi mancavano gli occhiali, non parlo di questo" x.com