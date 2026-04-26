Beppe Marotta ha commentato il caso Rocchi, precisando che l'Inter si considera estranea alle vicende e che ha sempre agito con correttezza. La sua dichiarazione si è concentrata sulla partita tra l'Inter e la Roma, evidenziando la posizione della società e il rispetto delle regole sportive. Marotta ha ribadito che non ci sono coinvolgimenti da parte dell'Inter in quanto accaduto e ha espresso fiducia nelle procedure in corso.

Beppe Marotta è intervenuto per la prima volta sul caso Rocchi. Lo ha fatto prima di Inter-Torino. Ha dichiarato di apprendere tutto dalla stampa, per questo le dichiarazioni “ci meravigliano”. Il presidente nerazzurro ha fatto riferimento a episodi della scorsa stagione, evidenziando il fatto che l’Inter non avrebbe ricevuto trattamenti di favore, come nel caso Inter-Roma. Ha poi aggiunto di essere tranquillo e che l’Inter è “estranea e sarà estranea anche in futuro”. Marotta sul caso Rocchi Beppe Marotta, prima di Inter-Torino, ha rilasciato una dichiarazione in merito all’inchiesta che ha travolto gli arbitri italiani e che coinvolge, tra gli altri, anche il nome dell’Inter.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Rocchi, Beppe Marotta difende l'Inter: "Siamo estranei ai fatti, sempre agito con massima correttezza"

Notizie correlate

Marotta: "Voglio tranquillizzare i tifosi: l'Inter ha sempre agito con la massima correttezza"Non ci si aspettavano dichiarazioni ufficiali da parte dell'Inter dopo lo scoppio del caso Rocchi, con l'indagine che vede il designatore degli...

Leggi anche: Marotta: “Inter è estranea, ha agito nella massima correttezza”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Inchiesta arbitri, Bastoni ancora in ballo. Per Marotta e l'Inter fastidio e amarezza; Serie A shock, possibili squalifiche e penalizzazioni in classifica per i club coinvolti! Lo scenario che fa tremare l'Inter; Calcio Live: in campo Torino-Inter (0-1), Bonny di testa non trova la porta.

Caso Rocchi, Beppe Marotta difende l'Inter: Siamo estranei ai fatti, sempre agito con massima correttezzaBeppe Marotta rompe il silenzio sul caso Rocchi: difesa totale dell'Inter e riferimenti a Inter-Roma. Siamo estranei, agito con massima correttezza ... virgilio.it

Caso Rocchi: Marotta, Chinè e gli arbitri, il processo si sposta sul web, Inter innocente o colpevole?I tifosi sul web condannano i nerazzurri e il 'sistema di Marotta' per l'indagine in corso sul designatore Rocchi. Al centro delle accuse anche il Procuratore Chinè ... sport.virgilio.it

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta risponde sul caso Rocchi e sulle accuse relative a presunti arbitri graditi ai nerazzurri: https://fanpa.ge/w1vac - facebook.com facebook

Caso Rocchi, l’Inter si difende. Marotta: “Noi estranei oggi e anche in futuro” x.com