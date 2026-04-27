L’avvocato Antonio D’Avirro è intervenuto di recente negli studi di “Pressing” su Mediaset per parlare del caso Rocchi, evidenziando che il suo assistito sta subendo un’ingiustizia. Ha inoltre affermato che il procedimento relativo a Calciopoli non può essere paragonato a questa vicenda. La discussione riguarda le accuse e le decisioni legali che coinvolgono Gianluca Rocchi, al centro di un procedimento giudiziario.

L’avvocato Antonio D’Avirro è tornato davanti alle telecamere per difendere Gianluca Rocchi, stavolta negli studi di “Pressing” su Mediaset. La strategia è la stessa della prima uscita pubblica: dipingere il designatore come vittima e ridurre l’inchiesta della Procura di Milano a un’ingiustizia. Ma se si confrontano le sue parole con i fatti già accertati, la costruzione difensiva mostra crepe evidenti. “C’è solo Rocchi”: ma non è vero. La dichiarazione più significativa — e più facilmente smentibile — è questa: “È un reato plurisoggettivo che richiede la partecipazione di più persone, ma qui c’è solo Rocchi”. È lo stesso argomento tecnico che D’Avirro aveva utilizzato sabato, quando aveva detto che nelle contestazioni della Procura “ le altre persone non vengono indicate”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, l’avvocato: “Sta subendo un’ingiustizia. Calciopoli è imparagonabile”

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