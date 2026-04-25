Il Ministro dello Sport ha commentato il caso che riguarda Gianluca Rocchi, affermando che, qualora vengano confermate le responsabilità, saranno adottate le misure necessarie. La vicenda è emersa questa mattina e ha suscitato numerose reazioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui fatti accertati, né sull’eventuale coinvolgimento di altre persone o enti. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità competenti proseguono le indagini.

Un grandissimo terremoto ha colpito il calcio italiano quest'oggi. In mattinata è stata aperta un'indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B, per frode sportiva. Secondo quanto riferito dall'AGI, è stato notificato all'ex arbitro un avviso di garanzia. L'inchiesta riguarda il campionato del 2024-2025, in particolare a un episodio legato ad Udinese-Parma, ma cos'è successo? Nella sala Var di Lissone, all'epoca, i tre addetti stavano discutendo tra di loro, riguardando un episodio legato ad un possibile fallo su un giocatore, che avrebbe portato ad un rigore. A bussare nella sala VAR è arrivato Rocchi stesso, il tutto per richiamare l'attenzione degli addetti per far riferire all'arbitro (Maresca) di chiamare l'on field review.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Abodi durissimo sul caso Rocchi: “Se verranno accertate le responsabilità, ci saranno conseguenze”

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