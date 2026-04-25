Abodi durissimo sul caso Rocchi | Se verranno accertate le responsabilità ci saranno conseguenze
Il Ministro dello Sport ha commentato il caso che riguarda Gianluca Rocchi, affermando che, qualora vengano confermate le responsabilità, saranno adottate le misure necessarie. La vicenda è emersa questa mattina e ha suscitato numerose reazioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui fatti accertati, né sull’eventuale coinvolgimento di altre persone o enti. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità competenti proseguono le indagini.
Un grandissimo terremoto ha colpito il calcio italiano quest'oggi. In mattinata è stata aperta un'indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B, per frode sportiva. Secondo quanto riferito dall'AGI, è stato notificato all'ex arbitro un avviso di garanzia. L'inchiesta riguarda il campionato del 2024-2025, in particolare a un episodio legato ad Udinese-Parma, ma cos'è successo? Nella sala Var di Lissone, all'epoca, i tre addetti stavano discutendo tra di loro, riguardando un episodio legato ad un possibile fallo su un giocatore, che avrebbe portato ad un rigore. A bussare nella sala VAR è arrivato Rocchi stesso, il tutto per richiamare l'attenzione degli addetti per far riferire all'arbitro (Maresca) di chiamare l'on field review.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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