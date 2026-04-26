Scandalo Rocchi le possibili conseguenze per le società coinvolte | rischio penalizzazione

Il calcio italiano si trova ancora una volta coinvolto in una vicenda legata a presunte irregolarità arbitrali, questa volta con al centro Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri di Serie A. La notizia si è diffusa ieri, generando preoccupazioni tra le società coinvolte e nel mondo sportivo. Le indagini in corso potrebbero portare a conseguenze legali e penalizzazioni per le squadre coinvolte, a seconda degli sviluppi delle verifiche.

Il mondo del calcio italiano è stato scosso nella giornata di ieri da un nuovo e inquietante caos arbitrale che ha coinvolto direttamente Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri di Serie A. Le rivelazioni emerse hanno acceso un acceso dibattito sulla gestione delle designazioni e su presunti condizionamenti che, se confermati, aprirebbero uno scenario ben più ampio di semplici errori tecnici. Al centro della bufera, oltre alle scelte arbitrali, spunta anche il possibile coinvolgimento dell’Inter, con interrogativi che iniziano a farsi sempre più pesanti. Secondo quanto riportato dall’avvocato Enrico Lubrano in un’intervista rilasciata a Il Mattino, potrebbero esserci delle conseguenze.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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