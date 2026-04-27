L'assessore della giunta di Napoli ha condiviso un’immagine che coinvolge l’Inter, scatenando reazioni e commenti online. Nessun membro del club nerazzurro risulta coinvolto in indagini ufficiali, anche se alcune persone hanno commentato ironicamente sull’inchiesta riguardante gli arbitri. L’assessore, che ricopre un ruolo di rilievo nel governo cittadino, ha pubblicato il contenuto sui propri canali social, attirando l’attenzione sulla vicenda.

Nessuno dell'Inter è indagato, eppure c'è chi fa ironia sull'inchiesta arbitri. È il caso di Edoardo Cosenza, assessore e numero due di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli sostenuto da Pd e M5s. Sul suo profilo Facebook, Cosenza condivide una foto in cui due carabinieri arrestano un bimbo con la maglietta dell'Inter e intento a restituire lo scudetto a un altro bimbo del Napoli che invece se la ride. Un chiaro riferimento a quanto sta accadendo in queste ore. Ossia la bufera giudiziaria che investe il vertice del sistema arbitrale. Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e Serie B, ha ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per frode sportiva in concorso, con il sospetto di favori all’Inter.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caso Rocchi, l'assessore di Manfredi attacca l'Inter con questa immagine: è bufera

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