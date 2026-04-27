Caso Rocchi l’Aia | L’esposto dell’arbitro Rocca fu subito inviato alla Procura che archiviò il procedimento

L'Aia ha confermato di aver inviato prontamente alla Procura l'esposto presentato dall'arbitro Rocca, che aveva segnalato presunte ingiustizie all’interno del sistema arbitrale italiano. Dopo aver esaminato la documentazione, le autorità competenti hanno deciso di archiviare il procedimento. L’organizzazione ha poi pubblicato un comunicato per chiarire di aver agito nel rispetto delle procedure previste, rifiutando ogni accusa di irregolarità.

L’Aia, con un comunicato tra il pilatesco e il democristiano, ha tenuto a rimarcare la propria correttezza procedurale dopo il ricevimento dell’esposto di Domenico Rocca, arbitro calabrese che, ricordiamo, aveva denunciato le ingiustizie in seno al sistema arbitrale italiano. Tale esposto è stato il punto di partenza di un’indagine che rischia di cambiare definitivamente il volto del calcio italiano. Il comunicato dell’Aia. Riporta l’Ansa: “L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della Can A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caso Rocchi, l’Aia: “L’esposto dell’arbitro Rocca fu subito inviato alla Procura, che archiviò il procedimento” Gianluca Rocchi senza peli sulla lingua Notizie correlate Inchiesta arbitri, l’AIA chiarisce: «Rammarico per l’accaduto. Noi inviammo subito l’esposto di Rocca alla Procura Figc»Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede conto alla Figc: perché la denuncia di Rocca fu archiviata?Mentre la Procura di Milano del pm Ascione porta avanti l’indagine penale su Rocchi per concorso in frode sportiva, sul fronte della giustizia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Caso Rocchi, quando un assistente bresciano denunciò l’opacità dell’Aia; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Mi autosospendo da designatore. Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaCon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it L'Aia sul caso Rocchi-Gervasoni: C'è grande rammarico. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di un supervisoreIl comunicato ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri dopo l'autosospensione del designatore arbitrale L'Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organ ... corrieredellosport.it Come "Gioca Jouer"! Emergono nuovi dettagli nel caso Rocchi: secondo quanto riportato da "La Repubblica", stando alla procura di Milano l'interventismo di Rocchi rischia di acquisire sfaccettature sempre più impensabili! Non solo bussate al vetro, ma un - facebook.com facebook Graziano #Cesari a Pressing sul caso Rocchi: "Chi è che non ha parlato con Rocchi Io ho parlato con Rocchi tantissime volte, ci messaggiavamo sulle partite. Chi è che non ci ha parlato Giornalisti penso tantissimi, tantissimi. Poi, io voglio dire, se avessi fatt x.com