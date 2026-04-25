La Procura generale dello sport ha chiesto chiarimenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio riguardo alla decisione di archiviare la denuncia di Rocca nei confronti di Rocchi. Mentre la procura di Milano continua a indagare sulla possibile frode sportiva coinvolgendo Rocchi, la giustizia sportiva si muove su due fronti distinti, con l’attenzione rivolta a diversi aspetti del caso. La questione resta al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Mentre la Procura di Milano del pm Ascione porta avanti l’indagine penale su Rocchi per concorso in frode sportiva, sul fronte della giustizia sportiva si muovono contemporaneamente due livelli istituzionali. Ed entrambi puntano nella stessa direzione: la Procura Federale della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, che archiviò la denuncia dell’ex assistente Domenico Rocca. Taucer chiede una relazione immediata a Chiné. La Procura generale dello Sport, guidata da Ugo Taucer, ha chiesto alla Procura Federale della Figc «una relazione immediata» sul caso Rocchi. Come riporta Nicolò Schira, la richiesta di Taucer “ riguarda la gestione degli atti che erano stati precedentemente trasmessi dall’Aia e successivamente archiviati dalla Procura Figc sotto la direzione di Giuseppe Chiné”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede conto alla Figc: perché la denuncia di Rocca fu archiviata?

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La Procura generale dello sport chiede una relazione immediata a Chinè Il caso Rocchi si sposta sul piano della giusitizia sportiva - facebook.com facebook

Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebb x.com