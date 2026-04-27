In merito al caso Rocchi, Grassani ha dichiarato che l’indagine penale coinvolge esclusivamente due tesserati dell’Associazione Italiana Arbitri. Non sono coinvolte società di Serie A, dirigenti, calciatori o allenatori. La questione riguarda quindi solo alcune persone specifiche associate all’arbitraggio, senza coinvolgimenti diretti di club o figure tecniche del massimo campionato.

« L'indagine penale ha come indagati esclusivamente due tesserati Aia, non ci sono società sportive di Serie A, non ci sono dirigenti, non ci sono calciatori e allenatori. L’Inter, come tutte le altre società che potrebbero aver ricevuto vantaggi da questa ipotesi accusatoria, sotto il profilo sportivo sono assolutamente estranee ": lo ha affermato l’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ospite di 'Radio Anch’io Sport' su Rai Radio 1, sul caso arbitri che sta sconvolgendo il calcio italiano. «Bisognerà attendere gli sviluppi, perchè parlare di coinvolgimento o responsabilità di club di Serie A ritengo sia assolutamente prematuro», ha aggiunto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Rocchi, Grassani: "L'Inter e le altre società sono estranee sotto il profilo sportivo"

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L’avvocato Grassani sul caso #Rocchi: “Inter estranea alla situazione. L’ #Aia potrebbe essere commissariata, non la Figc” x.com