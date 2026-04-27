Caso Rocchi Gavillucci | Non è normale che il presidente Figc chiami il designatore

Claudio Gavillucci, arbitro coinvolto nella sospensione di Sampdoria-Napoli del 13 maggio 2018 a causa di cori razzisti nei confronti di Koulibaly, è stato rimosso dalla Commissione nazionale arbitri meno di due mesi dopo per “motivate valutazioni tecniche”. Recentemente, si è diffusa la notizia di un’interazione tra il presidente della FIGC e il designatore arbitrale, che ha suscitato critiche, con Gavillucci che ha commentato la situazione definendola anomala.

Claudio Gavillucci l’arbitro che sospese Sampdoria-Napoli del 13 maggio 2018 per cori razzisti a Koulibaly e neanche due mesi dopo venne fatto fuori dalla Commissione nazionale arbitri per “motivate valutazioni tecniche”. Il seguito è una storia di ricordi made in Italy: fino all’11 marzo 2019, quando il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni accolse il ricorso dell’Aia, ponendo di fatto fine alla sua carriera in massima serie. Nel 2020 scrisse un libro intitolato “L’uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo”. Oggi, in questi giorni concitati in cui sta emergendo il marcio del calcio italiano, l’ex arbitro ha rilasciato un’intervista a La Stampa, commentando così il caso Rocchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caso Rocchi, Gavillucci: “Non è normale che il presidente Figc chiami il designatore” Notizie correlate Caso Rocchi, ecco le tre accuse che scuotono il designatore arbitrale: in due di queste c’è l’Inter…di Redazione Inter News 24Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura di Milano ipotizza designazioni “pilotate” e influenze sul VAR per favorire... Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso Rocchi, l’ex arbitro sospeso Gavillucci: Il meccanismo ricorda quello di Calciopoli; Il caso Rocchi scoperchia le faide nell'AIA: voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitri; Retroscena Rocchi, il messaggio inviato ai suoi ragazzi nel pieno della bufera; L’Inter nel mirino, la difesa di Marotta: Noi corretti. E perfino danneggiati. Caso Rocchi, l’inchiesta arbitri in diretta: indagati anche Gervasoni e Paterna, Marotta: Inter è estraneaLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaIl procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, in una nota interviene sulla vicenda che vede indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa ... sport.sky.it Lo stupore di #Marotta sul caso Rocchi, la dura presa di posizione in tv: “Nessun arbitro sgradito” x.com CASO ROCCHI: RISCHIO "VAROPOLI" (dal mio canale YouTube ) #inter #SerieA - facebook.com facebook