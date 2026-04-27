Caso Rocchi ecco com’è nata l’inchiesta per frode sportiva | l’avvocato Michele Croce e quella gomitata di Bastoni

Un avvocato ha spiegato come è partita l’indagine sulla presunta frode sportiva legata a un episodio durante la partita tra due squadre nel 2024. La procura ha ascoltato le testimonianze di alcuni protagonisti e ha analizzato i video dell’azione contestata. La vicenda riguarda una gomitata e le decisioni arbitrali durante l’incontro, portando all’apertura di un procedimento contro alcuni ufficiali di gara e dirigenti.

Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro. Ecco il piano nerazzurro Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona. Le ultime Mercato Inter, Baccin si muove: quattro talenti del Modena nel mirino. I nomi Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Rocchi, ecco com’è nata l’inchiesta per frode sportiva: l’avvocato Michele Croce e quella gomitata di Bastoni Notizie correlate “Penalizzazione e retrocessione”: inchiesta Rocchi, cosa rischia l’Inter in caso di frode sportivaMarotta prima della gara col Torino: “Abbiamo agito sempre con correttezza e non abbiamo arbitri sgraditi” Ma cosa rischierebbe l’Inter qualora le... Caso Rocchi, ecco lo scambio sulla gomitata di Bastoni: "Ma fischia, santo cielo!"Uno dei filmati finiti sotto la lente degli investigatori della Procura di Milano riguarda l’episodio chiave di Inter-Verona del campionato 2023/24,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Rocchi, possibile il commissariamento della Figc? Ecco cosa dicono le norme; Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Caso Rocchi, ecco il labiale incriminato durante Udinese-Parma (VIDEO); Rocca, ecco l'esposto che inguaia Rocchi. L'Inter sarebbe stata sfavorita, senza bussare... Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: L'archiviazione solo su Udinese-ParmaIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it Milan, Allegri: Ecco perché dissi: Dov’è Rocchi. Poi esplode sul caso LeaoIl tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, commenta il caso Rocchi dopo Milan-Juve: tra autocritica per il passato, elogi a Sozza e focus sulle riforme tecniche del calcio italiano, poi lo sfogo su L ... sport.virgilio.it Come "Gioca Jouer"! Emergono nuovi dettagli nel caso Rocchi: secondo quanto riportato da "La Repubblica", stando alla procura di Milano l'interventismo di Rocchi rischia di acquisire sfaccettature sempre più impensabili! Non solo bussate al vetro, ma un - facebook.com facebook L’avvocato Grassani sul caso #Rocchi: “Inter estranea alla situazione. L’ #Aia potrebbe essere commissariata, non la Figc” x.com