Caso Rocchi ecco lo scambio sulla gomitata di Bastoni | Ma fischia santo cielo!

Durante le indagini sul caso Rocchi, si è analizzato uno scambio di battute tra testimoni riguardo a un episodio accaduto durante una partita di calcio del campionato 202324. In particolare, si riferisce a un episodio tra due giocatori, uno dei quali è stato coinvolto in una gomitata, che ha suscitato reazioni tra i presenti. La partita in questione ha visto l’Inter affrontare il Verona e si è conclusa con un gol decisivo di Frattesi.

Uno dei filmati finiti sotto la lente degli investigatori della Procura di Milano riguarda l’episodio chiave di Inter-Verona del campionato 202324, la partita che precedette il gol decisivo del 2-1 per l’Inter segnato da Frattesi. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha mostrato le immagini della gomitata di Bastoni ai danni di Duda, avvenuta poco prima della rete. Nel video si sente chiaramente il VAR Luigi Nasca accorgersi che Duda è a terra già prima che l’azione si concluda in gol. A quel punto richiama con insistenza il direttore di gara: “Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. ma porca tr.”. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47436039 Tuttavia l’arbitro Michael Fabbri decide di non interrompere il gioco e lascia proseguire l’azione, che porta al vantaggio nerazzurro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caso Rocchi, ecco lo scambio sulla gomitata di Bastoni: "Ma fischia, santo cielo!" Notizie correlate Inter-Verona 23/24 – “Ma fischia santo cielo!”: il dialogo tra arbitro e Var sulla gomitata di BastoniIl designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è al centro dell’inchiesta da parte della Procura di Milano per presunte pressioni da parte dello stesso... Biasin sul caso Bastoni: “C’è ipocrisia. L’indignazione? In realtà è rabbia per i punti persi. Chi lo fischia dovrebbe…”Il giornalista e tifoso intetista, Fabrizio Biasin, è tornato sul dibattito scottante sui fischi rivolti ad Alessandro Bastoni e ribadisce la sua... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Caso Rocchi, ecco il labiale incriminato durante Udinese-Parma (VIDEO); Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Rocchi indagato, ecco la lettera da cui è partita l'inchiesta: Perché in Inter Roma nessuno ha bussato alla porta del Var?. Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: L'archiviazione solo su Udinese-ParmaIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it Caso Rocchi, Saviano: Interessante capire le dinamiche del calcio governato da MilanoLo scrittore Roberto Saviano è intervenuto su Instagram per commentare l’apertura dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che coinvolge Gianluca Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni. tuttonapoli.net Sky – Caso Rocchi e Torino-Inter: nel pre-partita attese dichiarazioni di Marotta x.com NIENTE SCUDETTO Continua la bufera sul caso Rocchi, con il designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva. Il Social Club Maradona avrebbe incaricato l’Avv. Angelo Pisani di chiedere l’immediata sospensione della Serie A e il blocco d - facebook.com facebook