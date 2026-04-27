Dopo il Consiglio federale, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato che il commissariamento non rappresenta mai una soluzione. La discussione si è concentrata sull’ipotesi di un intervento diretto nella gestione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in relazione al caso del designatore arbitrale. La posizione ufficiale è stata espressa subito dopo l’incontro, senza ulteriori dettagli sulle possibili alternative.

“Il commissariamento non è mai una soluzione”. Così all’uscita del Consiglio federale, il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, in merito all’ipotesi di un commissariamento della Figc acuita dal caso del designatore Gianluca Rocchi. “la logica con cui propongo delle riflessioni è che si vada in linea di continuità ”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Rocchi, Abete: “Commissariamento non è mai soluzione”

Figc, Abete: Commissariamento non è soluzione, calcio può ripartire

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