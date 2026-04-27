L'ex presidente della FIGC ha commentato la possibilità di un commissariamento dell'ente, affermando che non rappresenta una soluzione immediata. Ha inoltre invitato a evitare giudizi affrettati sulla possibilità di una nuova Calciopoli, sottolineando l'importanza di attendere sviluppi concreti prima di trarre conclusioni. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di crescente attenzione sui temi legati al calcio italiano e alle inchieste in corso.

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© Juventusnews24.com - Abete: «Commissariamento FIGC non è soluzione. Nuova Calciopoli? Non diamo giudizi affrettati»

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