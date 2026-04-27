Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha commentato la situazione attuale nel calcio italiano, affermando che il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio non rappresenta mai una soluzione. Ha inoltre parlato di una possibile nuova Calciopoli, sottolineando che si trova ancora in una fase iniziale. Queste dichiarazioni sono arrivate a seguito delle polemiche legate alle decisioni arbitrali recenti.

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© Calcionews24.com - Abete rivela: «Il commissariamento della FIGC non è mai una soluzione. Nuova Calciopoli? Siamo a una fase iniziale»

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