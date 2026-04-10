Mussolini spietata ferisce Antonella Elia al Gf Vip | Sei respingente piangi perché non hai amici

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. L’ex parlamentare ha rivolto parole dure alla conduttrice, definendola “respingente” e dicendole che piangeva perché non aveva amici. Ilary Blasi ha deciso di intervenire, chiedendo a Mussolini di allontanarsi per evitare un possibile confronto fisico.