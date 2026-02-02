Se non hai ancora tolto l’albero di Natale dovresti farlo oggi | e se l’hai già fatto hai sbagliato giorno

Questa mattina molti italiani si sono chiesti se sia il giorno giusto per togliere l’albero di Natale. Secondo la tradizione, l’albero dovrebbe rimanere fino al 2 febbraio, giorno della Candelora, considerato il vero termine delle festività. Chi l’ha fatto prima o sta ancora aspettando, si trova a dover rispettare questa consuetudine.

Anche se il Natale sembra ormai lontano, la tradizione dice che l’albero si toglie il 2 febbraio con la Candelora, la vera fine simbolica delle feste natalizie.🔗 Leggi su Fanpage.it

