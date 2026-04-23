Morte Per Ricina Svolta Nelle Indagini | Sequestrato Il Telefono Di Alice!

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara a Pietracatella hanno portato al sequestro del telefono di Alice, una delle persone coinvolte nel caso. La procura ha disposto questa misura per approfondire le comunicazioni e raccogliere eventuali elementi utili all’indagine. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine continuano ad lavorare per chiarire le circostanze della vicenda.

Il caso di Pietracatella continua ad aprire nuovi interrogativi dopo la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara. Ora gli investigatori concentrano l’attenzione sul telefono di Alice, figlia maggiore della donna, sequestrato per accertamenti tecnici irripetibili. Intanto proseguono anche gli approfondimenti sulla provenienza della ricina e sulle eventuali responsabilità sanitarie. La vicenda di Pietracatella, in provincia di Campobasso, continua a scuotere l’opinione pubblica e a far emergere nuovi interrogativi. Al centro dell’inchiesta ci sono la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, un caso che fin dall’inizio ha mostrato contorni complessi e che, con il passare dei giorni, si è trasformato in un’indagine sempre più delicata.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Morte per ricina a Pietracatella: sequestrato il telefono di Alice, possibile svolta nelle indagini

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