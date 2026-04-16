La Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per il calciatore coinvolto in un caso di stupro di gruppo. La decisione riguarda l’imputato, già condannato in primo grado, e si riferisce a un episodio avvenuto alcuni anni fa. La sentenza è stata depositata nelle ultime ore, senza modifiche rispetto alla decisione precedente.

La Corte d’appello di Firenze ha sancito la conferma della condanna per lo stupro di gruppo che vede coinvolto il calciatore della Reggiana, Manolo Portanova. Il venticinquenne riceverà una pena di sei anni di reclusione, restando ferma la decisione presa in primo grado dai giudici senesi riguardo ai fatti avvenuti nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando l’atleta militava nel Genoa. Il procedimento a porte chiuse e le dinamiche del caso. L’udienza odierna si è svolta lontano dagli occhi del pubblico, mantenendo il segreto sulle discussioni interne. All’interno dell’aula, Portanova ha voluto prendere la parola per rilasciare alcune brevi dichiarazioni spontanee, concentrandosi sulla propria condizione emotiva e sul peso delle ripercussioni personali legate a questa vicenda giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Portanova: Appello conferma i 6 anni per lo stupro di gruppo

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