La Squadra Mobile di Campobasso sta esaminando lo smartphone di Alice Di Vita nell’ambito dell’indagine a Pietracatella. Nei prossimi giorni potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati altri soggetti legati al caso. L’attenzione degli investigatori si concentra sulla raccolta di elementi digitali che possano chiarire i fatti. La verifica delle comunicazioni e delle attività sul telefono rappresenta una parte fondamentale delle indagini in corso.

? Cosa sapere La Squadra Mobile di Campobasso analizza lo smartphone di Alice Di Vita a Pietracatella.. Il deposito degli atti di Pavia potrebbe portare a nuovi iscritti nel registro indagati.. La Squadra Mobile di Campobasso ha ripreso questa mattina gli interrogatori in questura per fare luce sul tragico caso di Pietracatella, dove durante il periodo natalizio Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi hanno perso la vita a causa di un avvelenamento. L’indagine, coordinata da Marco Graziano, sta attraversando una fase di accelerazione decisiva su molteplici fronti investigativi. Mentre i familiari e i conoscenti delle due vittime vengono ascoltati dagli inquirenti, l’attenzione si è concentrata anche sugli amici di Alice Di Vita, la diciottenne a cui le autorità avevano sequestrato lo smartphone due settimane fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pietracatella: analisi sullo smartphone, nuovi indagati a breve

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