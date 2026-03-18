App IO | dal 2027 arrivano nuovi documenti da caricare sullo smartphone

Da panorama.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da febbraio 2027, gli utenti italiani potranno caricare nuovi documenti sullo smartphone attraverso l’app IO, grazie all’introduzione dell’IT-Wallet. Questa novità permette di utilizzare lo smartphone come portafoglio elettronico, segnando un passo importante nella digitalizzazione dei servizi cittadini. La funzione si integra con i documenti già disponibili e rappresenta un cambiamento atteso nel modo di gestire le pratiche quotidiane.

Il cerchio della cittadinanza digitale si sta finalmente per chiudere anche in Italia. La data da segnare in agenda è febbraio 2027, momento in cui lo smartphone diventerà finalmente il nostro nuovo portafogli elettronico grazie all’IT-Wallet dell’app IO. Il DPCM firmato lo scorso 18 febbraio si porta in dote una comunicazione che in molti stavano aspettando da tempo: oltre a patente e tessera sanitaria, nel portafogli digitale confluiranno progressivamente certificati anagrafici, documenti previdenziali, titoli di studio, tessera elettorale e, in prospettiva, l’intero set di credenziali oggi rilasciate su carta o plastica dalla PA. La  carta di identità elettronica  è attesa entro la fine della legislatura. 🔗 Leggi su Panorama.it

app io dal 2027 arrivano nuovi documenti da caricare sullo smartphone
© Panorama.it - App IO: dal 2027 arrivano nuovi documenti da caricare sullo smartphone

Articoli correlati

App IO: dal 2027 arrivano nuovi documentiIl cerchio della cittadinanza digitale si sta finalmente per chiudere anche in Italia.

Nuovo ponte sullo Scolmatore, documenti pronti, appalto nel 2027Pisa, 31 gennaio 2026 – Lo aveva detto chiaro e tondo il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi lo scorso 12 gennaio, inaugurando il cantiere...

Una raccolta di contenuti su App IO dal 2027 arrivano nuovi...

Temi più discussi: IT Wallet, tessera elettorale digitale e non solo in arrivo entro febbraio 2027; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; 2027, tutti i documenti dentro IT Wallet: lo smartphone diventa il portafoglio digitale della PA.

app io dal 2027 arrivanoApp IO: dal 2027 arrivano nuovi documentiDopo patente e tessera sanitaria l’applicazione consentirà di caricare nuovi documenti elettronici ma per la carta d’identità occorrerà aspettare la fine della legislatura. panorama.it

app io dal 2027 arrivanoTessera elettorale digitale sull’App IO, quando arriva e come funzioneràCon il decreto PNRR arriva la tessera elettorale digitale nell’IT Wallet. Tempi, utilizzo, documenti già disponibili e le novità in arrivo ... quifinanza.it

Digita per trovare news e video correlati.