App IO | dal 2027 arrivano nuovi documenti da caricare sullo smartphone

A partire da febbraio 2027, gli utenti italiani potranno caricare nuovi documenti sullo smartphone attraverso l’app IO, grazie all’introduzione dell’IT-Wallet. Questa novità permette di utilizzare lo smartphone come portafoglio elettronico, segnando un passo importante nella digitalizzazione dei servizi cittadini. La funzione si integra con i documenti già disponibili e rappresenta un cambiamento atteso nel modo di gestire le pratiche quotidiane.

Il cerchio della cittadinanza digitale si sta finalmente per chiudere anche in Italia. La data da segnare in agenda è febbraio 2027, momento in cui lo smartphone diventerà finalmente il nostro nuovo portafogli elettronico grazie all’IT-Wallet dell’app IO. Il DPCM firmato lo scorso 18 febbraio si porta in dote una comunicazione che in molti stavano aspettando da tempo: oltre a patente e tessera sanitaria, nel portafogli digitale confluiranno progressivamente certificati anagrafici, documenti previdenziali, titoli di studio, tessera elettorale e, in prospettiva, l’intero set di credenziali oggi rilasciate su carta o plastica dalla PA. La carta di identità elettronica è attesa entro la fine della legislatura. 🔗 Leggi su Panorama.it

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