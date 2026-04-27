Caso Pamela Genini | l’ex fidanzato consegna nomi in Procura e il mistero dei fiori nel loculo

L’ex fidanzato di Pamela Genini si è presentato in Procura consegnando alcuni nomi, mentre sul caso continuano a sorgere nuovi elementi. La vicenda rimane senza indagati ufficiali, ma l’attenzione si concentra su alcuni dettagli emersi di recente. Tra questi, il mistero dei fiori trovati nel loculo, che non ha ancora trovato una spiegazione ufficiale. La situazione resta aperta e in evoluzione.

Perché Francesco Dolci si è presentato in Procura. Il caso Pamela Genini resta senza indagati ma si arricchisce di nuovi elementi. L’ex fidanzato Francesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura a Bergamo, consegnando una memoria con alcuni nomi di persone legate alla giovane. Un’iniziativa che arriva mentre le indagini sul vilipendio del cadavere sono ancora aperte e senza responsabili. Ma è un altro dettaglio a inquietare gli investigatori: qualcuno potrebbe aver avuto accesso al loculo dopo la sepoltura. L’iniziativa dell’ex fidanzato: nomi consegnati in Procura. Nel caso Pamela Genini, Francesco Dolci, imprenditore edile ed ex compagno della vittima, ha deciso di presentarsi spontaneamente in Procura accompagnato dal suo legale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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