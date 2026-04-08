Oggi si è svolta l’autopsia sul corpo decapitato di una donna di 29 anni, uccisa il 15 ottobre scorso a Milano dal suo compagno. La scena del delitto ha suscitato particolare attenzione, con un velo coprente lasciato nel loculo e la stoffa piegata. La madre della vittima ha riferito che il defunto era ossessionato da determinati oggetti. La polizia indaga sulla scomparsa della testa, elemento che rende ancora più complesso il caso.

Bergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è svolta l’ autopsia sul corpo decapitato della ragazza di 29 anni di Strozza uccisa il 15 ottobre scorso, a Milano, dal compagno Gianluca Soncin. L’esame si è tenuto oggi pomeriggio intorno 15, alla camera mortuaria dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è durato fino al tardo pomeriggio. I medici sono usciti dopo circa tre ore evitando la stampa. La Procura ha affidato l’incarico ai periti Matteo Marches i (Papa Giovanni XXIII) e Marco Cummaudo (dello staff di Cristina Cattaneo del Labanof). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e il mistero del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo. La madre: “Dolci era ossessionato”

Pamela Genini, eseguita l’autopsia per capire chi ha profanato il corpo. E c’è il mistero del velo lasciato nel loculoBergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è...

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Sono distrutti i familiari di Pamela Genini, che vivono un incubo senza precedenti. La mamma della ragazza però vuole precisare che quello che ha raccontato Francesco Dolci in tv non corrisponde al vero https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attual - facebook.com facebook

Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com