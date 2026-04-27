Caso Minetti il Quirinale chiede chiarimenti Il ministero della Giustizia | primi esiti entro 24 ore

Il Quirinale ha richiesto chiarimenti ufficiali riguardo al caso Minetti, mentre il Ministero della Giustizia ha annunciato di aspettarsi i primi riscontri entro 24 ore. Le autorità stanno raccogliendo le informazioni necessarie per verificare i fatti, senza ancora fornire dettagli aggiuntivi. La situazione è al centro dell’attenzione, con le istituzioni che si preparano a esaminare attentamente la documentazione in breve tempo.

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti. Il ministero della Giustizia: primi esiti entro 24 ore Notizie correlate Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Giustizia avvia verifiche su caso Minetti, i primi esiti entro 24 ore; Non vendetta ma giustizia, giù le mani dalla grazia: le polemiche sterili su Minetti e il senso umanitario. Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della GiustiziaIl Quirinale rompe il silenzio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby, e chiede verifiche urgenti. Dopo le inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano, la Pre ... tg.la7.it Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it Sul ‘caso’ Nicole Minetti, Sergio Mattarella chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. Scrive l’ufficio stampa del Quirinale: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevo - facebook.com facebook Il procuratore del caso Minetti: "Non c'erano anomalie, il quadro era completo" #ANSA x.com