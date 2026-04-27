Caso metronotte | bocciato il ricorso del camionista sulla Flaminia

La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso presentato dal camionista coinvolto nel caso metronotte, confermando così l'assoluzione già stabilita in primo grado. L'incidente, avvenuto il 4 agosto 2011 sulla Flaminia, riguarda uno scontro tra il veicolo pesante e un'altra vettura. La decisione della corte ha mantenuto la sentenza di assoluzione per il conducente, senza modifiche rispetto alla precedente pronuncia.

? Cosa sapere Corte d'appello di Perugia conferma l'assoluzione del camionista per lo scontro del 4 agosto 2011.. Rigati i ricorsi dei familiari della guardia giurata di Gualdo Tadino e della Inail.. La Corte d’appello di Perugia ha respinto definitivamente gli appelli presentati dai familiari della guardia giurata di Gualdo Tadino, confermando l’assoluzione del camionista coinvolto nel tragico scontro sulla Strada Regionale 3 Flaminia avvenuto il 4 agosto 2011 a Fossato di Vico. Il provvedimento giudiziario chiude un capitolo iniziato quasi quindici anni fa, quando un uomo di 44 anni, rientrante dal turno notturno, perse la vita nell’impatto con un autocarro Fiat Iveco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso metronotte: bocciato il ricorso del camionista sulla Flaminia Notizie correlate Il Tar salva “Salanetti“. Bocciato il ricorso di Porcari. Via ai lavori per l’impiantoVia libera all’impianto di Salanetti a Capannori, sul confine con Porcari, che riciclerà scarti tessili e prodotti assorbenti per l’igiene della... Leggi anche: Strage dell'ambulanza, il pm non farà ricorso. Patente solo sospesa per il camionista che uccise Giulia, Gianni e Franco