Strage dell' ambulanza il pm non farà ricorso Patente solo sospesa per il camionista che uccise Giulia Gianni e Franco

La procura di Arezzo ha deciso di non fare ricorso contro la sentenza relativa alla morte di tre persone coinvolte nell’incidente tra un’ambulanza e un tir. Il camionista che ha causato la tragedia potrà riprendere a guidare dopo aver subito una sospensione della patente di tre anni. La decisione riguarda il caso in cui l’ambulanza della Misericordia di Terranuova è stata travolta, causando la morte di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari.