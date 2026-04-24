Strage dell' ambulanza il pm non farà ricorso Patente solo sospesa per il camionista che uccise Giulia Gianni e Franco
La procura di Arezzo ha deciso di non fare ricorso contro la sentenza relativa alla morte di tre persone coinvolte nell’incidente tra un’ambulanza e un tir. Il camionista che ha causato la tragedia potrà riprendere a guidare dopo aver subito una sospensione della patente di tre anni. La decisione riguarda il caso in cui l’ambulanza della Misericordia di Terranuova è stata travolta, causando la morte di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari.
La procura di Arezzo non impugnerà la sentenza. Il camionista che uccise, travolgendo con il tir che guidava l'ambulanza della Misericordia di Terranuova, Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, potrà tornare al volante dopo tre anni di sospensione della patente. La decisione del pm.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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