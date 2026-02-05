Il Tar salva Salanetti Bocciato il ricorso di Porcari Via ai lavori per l’impianto

Il Tar ha dato il via libera all’impianto di Salanetti a Capannori, vicino al confine con Porcari. I lavori possono partire, il progetto che ricicla scarti tessili e prodotti assorbenti per l’igiene della persona è stato confermato. Il ricorso di Porcari è stato bocciato.

Via libera all’impianto di Salanetti a Capannori, sul confine con Porcari, che riciclerà scarti tessili e prodotti assorbenti per l’igiene della persona. Il Tar ha deciso lo scorso 28 gennaio, ieri è stata resa nota la sentenza: bocciato il ricorso del Comune di Porcari contro l’autorizzazione. I lavori adesso possono proseguire, con la demolizione del capannone e la sua ricostruzione entro giugno 2026, pena la decadenza del finanziamento PNRR. Hanno vinto le ragioni di RetiAmbiente e del Municipio di Capannori. Il sindaco, Giordano Del Chiaro, ha commentato: "Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto i ricorsi del Comune di Porcari, dandoci ragione su tutta la linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Tar salva “Salanetti“. Bocciato il ricorso di Porcari. Via ai lavori per l’impianto Approfondimenti su Capannori Porcari Parco Eolico, arriva il no del Tar. Ricorso di Emilia Prime bocciato Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di Emilia Prime riguardante il progetto del Parco Eolico Emilia. Teatro San Carlo, ricorso respinto il Tar: bocciato il Comune Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a Sovrintendente del Teatro San Carlo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Capannori Porcari Argomenti discussi: Il Tar salva Salanetti. Bocciato il ricorso di Porcari. Via ai lavori per l’impianto; Salanetti, respinto il ricorso di Porcari; via libera del Tar all’impianto; Salanetti, respinto il ricorso di Porcari; via libera del Tar all'impianto. Il Tar salva Salanetti. Bocciato il ricorso di Porcari. Via ai lavori per l’impiantoIl sindaco di Capannori: E’ stata fatta chiarezza dopo anni di insinuazioni. Fornaciari: Struttura che non serve in un territorio di per sé già molto fragile. lanazione.it Salanetti, respinto il ricorso di Porcari; via libera del Tar all’impiantoIl Tar ha respinto il ricorso del Comune di Porcari: via libera alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei prodotti assorbenti e tessili a Salanetti. La sentenza del Tribunale amministrat ... noitv.it SANATORIA PAESAGGISTICA E DECRETO SALVA CASA Il TAR Sicilia si è pronunciato in tema di sanatoria edilizia in area vincolata alla luce delle novità introdotte dal D.L. Salva casa. Per approfondimenti vai al link https://www.legislazionetecnica.it/1366 facebook Salva la sfilata del Venardi Gnocolar: respinto dal Tar di Venezia il ricorso del Bacanal x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.