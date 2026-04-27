Caso Genini | l’ex rivela audio e messaggi su un oscuro network

L'ex di Genini ha consegnato alla Procura di Bergamo diversi file audio e messaggi provenienti da un network online. La documentazione, depositata nelle scorse ore, riguarda conversazioni e registrazioni raccolte nel corso delle indagini. La Procura ha avviato verifiche per analizzare il contenuto e capire eventuali responsabilità o collegamenti. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario ancora in evoluzione.

? Cosa sapere Francesco Dolci consegna file audio e messaggi alla Procura di Bergamo sul caso Genini.. Le nuove prove indicano un possibile coinvolgimento di Pamela Genini in un network criminale.. A Bergamo, Francesco Dolci si è presentato in Procura insieme al proprio legale per consegnare prove e dichiarazioni che potrebbero stravolgere le indagini sul caso di Pamela Genini, la donna uccisa da Marco Oneda. L’ex compagno della vittima ha deciso di rompere il silenzio, portando nelle mani degli inquirenti materiali sensibili, tra cui file audio e messaggi testuali. Secondo quanto riferito da Dolci, la scomparsa di Pamela non sarebbe legata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Genini: l’ex rivela audio e messaggi su un oscuro network Notizie correlate Caso Pamela Genini: video notturno rivela un sospetto al cimiteroUn filmato notturno catturato nelle vicinanze del cimitero di Strozza, in Valle Imagna, ha fornito un elemento decisivo per le indagini riguardanti... Caso Pamela Genini, la madre implora: ‘Ridatemi mia figlia’, Francesco Dolci rivela: ‘So troppo, mi minacciano’La profanazione della tomba a Strozza e l’orrore scoperto Un incubo che non conosce tregua. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso; Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex; Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex. Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci in Procura: consegnata una memoria con nomi e contattiCaso Pamela Genini: profanazione della sepoltura e ulteriori sviluppi investigativi con il coinvolgimento dell'ex Francesco Dolci. notizie.it Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci a Quarto Grado: Le ho dato 400mila euro in 7 anniIndagini tra pista economica e rapporti personali nel caso di Pamela Genini, con focus sul compagno Francesco Dolci e sulle sue dichiarazioni relative alla relazione e ai presunti sostegni economici. notizie.it Bergamo, caso Pamela Genini: l’ex Francesco Dolci si presenta in Procura e consegna una memoria https://www.civuolecostanza.it/bergamo-caso-pamela-genini-lex-francesco-dolci-si-presenta-in-procura-e-consegna-una-memoria/ - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, trovato un mazzo di fiori poggiato sulla bara: era già all'interno del loculo o sono stati messi dopo #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com